中国高校総体のバスケットボール男女の試合が20日、行われました。男女の1回戦の結果は以下の通りです。 ■男子〈1回戦〉岡山商大付 70-51 豊浦岡山理大付 71-64 広島県瀬戸内岡山工 76-52 山口 ■女子〈1回戦〉就実 104-83 清水ヶ丘鳥取城北 125-49 明誠学院倉敷翠松 73-57 銀河学院