四国高校総体のバスケットボール男女の試合が20日、行われました。1回戦の結果は以下の通りです。 ■男子〈1回戦〉高松工芸 70-67 新田高松商 85-68 松山工帝京第五 90-63 高松中央 尽誠学園 86-52 八幡浜合同 ■女子〈1回戦〉高松中央 60-49 海部英明 79-70 城南高松南 86-55 城北 富岡東125-79高松北