10年前に長野県軽井沢町で起きたスキーツアーバス事故の遺族や弁護人など12人が20日、都内で集まりました。今年5月22日の控訴審判決の結果を受けたもので、弁護人から控訴審判決の内容や、最高裁での判決に向けたスケジュールの確認などが行われました。事故が起きたのは2016年1月15日の午前1時52分。軽井沢町の国道18号碓氷バイパスで、東京からのスキーツアーバスが、制限速度を50キロほど上回る