◇プロ野球セ・リーグ 巨人 1-0 中日(20日、東京ドーム)緊迫の投手戦を制し完封勝利した巨人。お立ち台には決勝打となる先制ホームランを放った浅野翔吾選手があがりました。第一声「最高でーす！」と声をあげた浅野選手。お立ち台での景色については「2年前にあがったぶりなのでちょっと緊張します」と、はにかんだような笑みを浮かべます。前回昇格時はなかなか快音が響かず、10打数1安打という成績で再調整に。「本当に悔しかっ