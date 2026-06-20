サッカー日本代表の上田綺世選手が現地時間19日、翌日のグループステージ第2戦のチュニジア戦へ向け意気込みを語りました。日本は第1戦でオランダに1-1で引き分け勝ち点1を獲得しました。この日の練習は雷雨の影響もあり本来予定していた時間から少し遅れ、午後6時から全体練習が始まりました。練習後、上田選手は「天候は正直イレギュラーな部分だし、準備できる範囲は限られていると思うので、僕らはとにかく100パーセントの状態