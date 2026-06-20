ドジャースの大谷翔平投手は１９日（日本時間２０日）、自身のインスタグラムで真美子夫人との間に第２子が誕生したことを発表した。大谷は英文で「私たちは再びこの素晴らしい日を家族みんなで迎えられたことに大きな喜びを感じています。無事に生まれてきてくれてありがとう。そしてこの道のりを通して私たちを支えてくださったすべての方々に心から感謝申し上げます翔平、真美子」と発表。赤ちゃんの足、そして発表文面に