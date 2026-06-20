20日にZOZOマリンスタジアムで予定されていたロッテ―楽天は雨によるコンディション不良により午後2時半に中止が決定した。ロッテは先発予定だった小島和哉投手が21日にスライド先発する。小島はここまで7試合に登板して2勝4敗、防御率2・57。開幕直後は調子が上がらず、2軍再調整を余儀なくされたが、1軍再昇格後は4試合連続でクオリティー・スタート（6回以上、自責点3以下）をマークするなど調子は上向きだ。「雨男」を自