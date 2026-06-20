「巨人１−０中日」（２０日、東京ドーム）中日が競り負け、連勝が２で止まった。打線は相手先発・ウィットリーに苦戦。七回まで安打がなく、八回２死で村松がようやく中前打を放ってノーヒットノーランを阻止した。先発の大野は７回５安打１失点で４敗目（５勝）。三回先頭の浅野に左越えソロを被弾したのが唯一の失点だったが、打線の援護に恵まれなかった。