立ち技格闘技「KNOCKOUT」は20日、都内で「KNOCKOUT.65〜THEKNOCKOUT2026〜」（21日、国立代々木競技場第2体育館）の前日計量と直前会見を行った。KNOCKOUT−UNLIMITED62キロ契約3分3Rはチュームーシーフーは61・25キロ、戦闘員1号は61・80キロで計量パス。チュームーシーフーは仮面ライダーのお面をつけて登場。完全に戦闘員1号を意識してのものだ。戦闘員1号は「ヒー」と一言。チュームーシーフーは「KNOCKOUTただい