元モーニング娘。で歌手の後藤真希（40）が20日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演。歌手の鈴木亜美（44）との関係性を語った。後藤と鈴木はテレビ東京「ASAYAN」出身の平成を代表する歌姫としてライバル扱いされていた。お笑いコンビ「NON STYLE」の石田明は「険悪の仲！？『ASAYAN』でライバルだった？鈴木亜美との関係」とタイトルを読み上げると、同番組で司会を務めていたお笑いコンビ「ナインティナ