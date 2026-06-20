ブルームバーグは、AIへの期待を背景とした株高が資産形成の最大の原動力となった結果、2025年、世界のミリオネア人口（＝資産が100万ドルを超えた人たち）が、200万人増えたと、ITコンサルティング企業の調査結果として報じた。そのうちの約44万人が日本人だという。【映像】資産5億円超のママ投資家（顔出しあり）日本でも増えつつある投資によるミリオネア。これからは労働より、投資で稼ぐべきなのか。『ABEMA Prime』では