ＳＫＥ４８の１４期生が１９日、名古屋市内のＳＫＥ４８劇場で初お披露目された。今年１月から募集を開始し、１２〜２５歳までの年齢制限で約５０００人の応募者から５人が合格した。それぞれのメンバーの憧れる先輩メンバーが５人をプレゼン。１３歳最年少の飯田ゆら（いいだ・ゆら）を倉島杏実、１４歳の池田有沙（いけだ・ありさ）を河村優愛、１７歳の矢島凪（やじま・なぎ）を同じ歳の伊藤虹々美、２０歳の竹下茉莉花（た