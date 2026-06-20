今年4月に左足首の内側・外側靭帯断裂と診断された俳優荒牧慶彦（36）の公式Xが19日に更新され、現在のケガの状況について報告があった。「天候や着用する靴、負荷のかかり具合によっては一時的に痛みが強くなることもございますが、現状は順調に回復へと向かっております」と現状を伝え、「各現場スタッフの皆様にご相談・ご協力をいただきながら、心身に負担のないよう配慮してお仕事をさせていただいております」と可能な範囲で