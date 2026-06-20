YOSHIKIが6月18日に東京国際フォーラム ホールAにて開催の音楽イベント『Global Citizen Live Tokyo』に出演し、ゲストとしてHYDE、MIYAVI、清春らが登場した。HYDEが自身のInstagramにてオフショットをアップしている。 （関連：【画像】HYDE、YOSHIKI、MIYAVI、清春らがXポーズ） HYDEはYOSHIKI feat.HYDE名義の「Red Swan」を披露。YOSHIKI、MIYAVI、清春のほか、瑠伊 (vistlip)、kei、Beverly、Yuiと