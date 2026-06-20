昨年4月には長女誕生ドジャース・大谷翔平投手が19日（日本時間20日）に自身のインスタグラムを更新。真美子夫人との間に第2子が誕生したことを報告した。大谷は19日（同20日）の本拠地オリオールズ戦に出場せず、球団は「育休のためチームを離れる」と発表していた。試合後、デーブ・ロバーツ監督は真美子夫人の出産が間近であることを話し、チーム合流については「わからない」としていた。大谷は生まれたばかりの赤ちゃん