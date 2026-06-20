ウィットリーが8回2死までノーヒット投球■巨人 1ー0 中日（20日・東京ドーム）巨人は20日、東京ドームで行われた中日戦で完封勝ちし、連敗を2で止めた。フォレスト・ウィットリー投手が来日最長となる7回2/3を投げて1安打無失点の快投。本拠地初勝利となる3勝目を挙げた。橋上秀樹監督代行は「本当に素晴らしいの一言に尽きます。請求に課題がある中でしたけど、回を追うごとに安定してきた」と賛辞の言葉を並べた。初回、2回