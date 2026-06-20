■MLBドジャース 6ー5 オリオールズ（日本時間20日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 先発の佐々木朗希（24）は今季13度目の先発登板し、5回2/3、90球を投げて被安打4（被本塁打2）、奪三振6、四死球1、失点3（自責点3）。初回の先頭打者に安打を許したものの、その後は最速160km超えの直球を軸に相手打線を圧倒、13者連続アウトを記録するなど快投を続け勝ち投手の権利を