立ち技格闘技「KNOCKOUT」は20日、都内で「KNOCKOUT.65〜THEKNOCKOUT2026〜」（21日、国立代々木競技場第2体育館）の前日計量と直前会見を行った。主な試合の計量メインのKNOCKOUT−BLACKスーパーフェザー級王座決定戦3分3R・延長1Rは龍聖が59・95キロ、小森玲哉が59・65キロでクリア。セミのKNOCKOUT−BLACKスーパーバンタム級タイトルマッチ3分3Rは森岡悠樹が55・0キロ、晃貴が54・90キロでクリア。第16試