鞍馬寺の「竹伐り会式」で、大蛇に見立てた青竹をたたき切る僧兵姿の男性＝20日午後、京都市左京区大蛇に見立てた青竹をたたき切る速さで今年の豊作を占う伝統行事「竹伐り会式」が20日、京都市左京区の鞍馬寺で行われた。降りしきる雨をよそに、僧兵姿の男性が山刀を豪快に振り下ろす姿を、訪れた約300人が見守った。午後2時、ほら貝の合図で式が開始。8人が地名にちなんだ「近江座」と「丹波座」に分かれ、長さ約6メートル、