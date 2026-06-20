【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手が20日、自身のインスタグラムで妻の真美子さんと連名で「無事に生まれてきてくれてありがとう」などと英語のメッセージを記し、第2子の誕生を発表した。