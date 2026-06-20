女優沢尻エリカ（40）が19日放送のTBS系「ララLIFE」（金曜午後11時30分）に出演。W杯イヤーをロケ先で知る場面があった。ロケの舞台は世界遺産、熊野古道。沢尻は「ずっと来たいなぁって思ってて。ちょうど多分10年ちょっと前ぐらいに和歌山に遊びに来てるときに、すごくめっちゃ自然がきれいでいいなぁって思ってて。今回来れてよかったです」と語った。沢尻は本宮大社に到着した。鳥居には八咫烏（やたがらす）のマークがあり、