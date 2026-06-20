ＪＲＡは６月２０日、上野翔騎手＝美浦・フリー＝が２１日の東京競馬で騎乗予定だった東京１Ｒが乗り替わりになると発表した。上野騎手はこの日の阪神１Ｒ・障害３歳上オープン（直線ダート３１１０メートル）でタイセイジャスパー（セ７歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父ヘニーヒューズ）に騎乗。最終障害を飛越した際、馬がバランスを崩して落馬し、胸部の負傷と診断された。これにより、２１日の東京１Ｒ（１１）ゴールデンステ