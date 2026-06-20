「劇団ＥＸＩＬＥ」青柳翔が２０日、都内で主演映画「ディッシュアップ」（池本陽海監督）の舞台あいさつに女優のハ・ヨンス、俳優の三河悠冴と出席した。３年前に父を亡くし食事処を継ぐもうまくいかない譲治（青柳）の元に、和食を学びに韓国人・ジュリ（ハ）が来日し、共に店を盛り上げるため試行錯誤するストーリー。ハは撮影の雰囲気について「（作品を）１人で作っていこうというより、監督はマジシャンのような存在。