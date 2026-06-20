６月２０日の阪神１１Ｒ・天保山Ｓ（３歳上オープン、ダート１４００メートル＝１５頭立て）は、単勝２・５倍の支持を集めたベルジュロネット（牡４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父ロードカナロア）が一番人気に応えて勝利した。勝ち時計は１分２３秒５（重）。好位の内で折り合って脚をため、直線半ばで逃げたロードアウォードと２番手で進めたポールセンの間にスペースができると、そこから力強く抜け出した。後続との差をみる