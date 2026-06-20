きゅうりのバリボリ食感が小気味よく、しっとりとした蒸し鶏とカリッとしたアーモンドの食感も合わさって、かむたびに楽しい一皿。ねぎみそ梅だれの風味もアクセントになり、ご飯がすすむ味わいです。『蒸し鶏ときゅうりのバリボリおかずサラダ』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉（小）……1枚（約200g）きゅうり……3本アーモンド（ロースト・無塩）……20g〈ねぎみそ梅だれ〉ねぎのみじん切り……1/4本分梅肉（包丁でたたく）……1個