【モデルプレス＝2026/06/20】HANAを輩出した人気オーディションプロジェクト「No No Girls」ファイナリストで、ちゃんみなが主宰するレーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティストとしてデビューしたふみのが20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】「ノノガ」出身シンガー「オキコレ」で会場沸かす様子◆ふみの、2曲披露で会場沸かすカジュアルなスタ