3月に第2子の妊娠を発表した、歌手の倖田來未（43）が、20日までにスタッフが運営する公式インスタグラムに登場。貴重なすっぴん姿を公開し、すっぴんからメイクした姿になるまでを披露している。【動画】「肌キレイすぎて驚く」妊婦に見えないと反響！倖田來未の“貴重なすっぴん姿”投稿では「スッピン公開！すっぴんからべっぴん土曜の倖田の朝を覗き見その1」とつづり、フェイスパックをした姿が捉えられていた。フェ