◇セ・リーグ巨人1―0中日（2026年6月20日東京D）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（28＝米国）が20日の中日戦（東京D）で8回2死まで無安打無失点に抑える快投を披露し、東京ドーム初勝利となる来日3勝目（3敗）をマークした。初回、2番・田中にストレートの四球を与えるなど序盤から荒れ球が目立ったウィットリーだったが、これが奏功する。7回まで3四球を与えながらも無安打無失点。球数は7回で100球に達したが、