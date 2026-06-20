米ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平（31）が20日、自身のインスタグラムを更新。第2子誕生を報告した。【写真】大谷翔平、第2子の誕生を自ら報告赤ちゃんショットも！英文の画像を公開。「人生におけるこの素晴らしい日を共に過ごせることを、心から嬉しく思います。無事に生まれてきてくれてありがとう。この道のりを支えてくださった皆様にも、心から感謝申し上げます」と伝え、最後に「Shohei, Mamiko」と、妻・真