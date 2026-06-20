3回、先制ソロを放ちナインに迎えられる巨人・浅野（右）＝東京ドーム巨人は三回に浅野の1号ソロで挙げた1点を3投手による無失点リレーで守り切った。先発ウィットリーは八回2死まで安打を許さない快投で今季3勝目。マルティネスがリーグ最多の20セーブ目を挙げた。中日は大野が4敗目。