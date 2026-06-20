「ヤクルト−広島」（２０日、神宮球場）広島・森下暢仁投手（２８）が４回４安打４失点で降板した。１点リードの二回２死一塁から古賀に右中間への適時二塁打で同点とされると、三回２死からは増田に左翼席への勝ち越し５号ソロを浴びた。四回は先頭の松下に中越えの二塁打で好機を演出されると、続くオスナに４号２ランを左翼席にたたき込まれ、３イニング連続失点となった。五回の攻撃で代打を送られて降板。自身３連