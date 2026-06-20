Jordan Brand（ジョーダン ブランド）が、読売ジャイアンツとのコラボレーションプロジェクトを発表した。すでにジャイアンツ公式オンラインストアでは販売が開始されており、東京ドームの公式グッズショップ「GIANTS STORE」（一部店舗を除く）では、7月30日（木）よりリリースされる。 ついに、マイケル・ジョーダンのDNAが日本球界にも流れ込んだ。タッグを組んだのは、プロ野球（NPB）