FC琉球が20日、浦和レッズからFW照内利和(19)を育成型期限付き移籍で獲得したことを発表した。移籍期間は27年6月30日まで。期間中の浦和との公式戦には出場できない。同選手は25年よりトップ昇格。ルーキーイヤーの昨季はJ1で1試合に出場。今年のJ1百年構想リーグでは8試合(1得点)に出場した。クラブを通じ「J2昇格という目標を達成するために覚悟を持ってきました。持っているものを全て出し全力で戦います。応援よろしくお