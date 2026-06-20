ヴァンラーレ八戸は20日、元役員が酒気帯び運転の疑いで警察に検挙されていたことを発表した。公式サイトで「株主の皆様、パートナー企業の皆様、ホームタウン自治体の皆様、ファン・サポーターの皆様、ならびに関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、まずは深くお詫び申し上げます」と謝罪した。元役員は昨年9月2日夜に八戸市内にて警察によるアルコール呼気検査の結果、基準値を超過していた。た