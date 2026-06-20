ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日、自身のインスタグラムで第2子誕生を報告した。真美子夫人と連名で、英語の文章を掲載。「私たちの人生において、再びこのような素晴らしい日を共に迎えられたことを、心から嬉しく思います」「無事に生まれてきてくれてありがとう」「また、これまでの道のりを支えてくださった皆様に、心より感謝申し上げます」とつづった。文章の周囲には、愛犬デコピンの写真、赤ちゃんがドジ