◇プロ野球 セ・リーグ DeNA-阪神(20日、横浜スタジアム)NPB(日本野球機構)は、20日開催予定だったDeNA対阪神10回戦を「雨天のため中止」と発表しました。セ・パ交流戦明け最初のカード2戦目となっていたこの試合。午後6時15分プレーボール予定で、予告先発はDeNA・東克樹投手と阪神・伊藤将司投手と発表されていました。