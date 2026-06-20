◇セ・リーグ中日0―1巨人（2026年6月20日東京ドーム）中日はわずか1安打で零封負けを喫した。先発の大野は3回、先頭バッターの浅野にソロを浴びて失点したが、それ以外は点を許さず7回散発5安打でマウンドを降りた。リリーフ陣も点を与えなかった。打つ方がは巨人先発のウィットリーに手も足も出ず。8回2死まで無安打。村松がここで中前打を放ち、ノーヒットノーランこそ免れたものの、その後を引き継いだ大勢、マル