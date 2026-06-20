タレントの熊田曜子が19日に自身のアメブロを更新。娘の遠足のために作った弁当を公開した。【映像】熊田曜子のビキニや網タイツのセクシーショットこの日、熊田は「娘の遠足」と切り出し「給食じゃなくてお弁当だよ」と報告。「王道の玉子焼き」と述べ、調理中の玉子焼きの写真を公開した。続けて、娘からのリクエストがあったという「照り焼きチキン」を調理する様子を動画で紹介。さらに「鮭おにぎりにしたいから鮭も一緒