ソフトバンクのカーター・スチュワート投手（２６）が２０日の日本ハム戦（エスコン）に先発したが、５回途中３失点で降板した。スチュワートは味方のミスもありながら４回まで無失点登板。打線は３点リードの５回、近藤に１４号３ランが飛び出して楽勝ムードかと思われた。だが、５回に代打・吉田に２ランを浴びると、そこから右腕のリズムが崩れた。水野、レイエスに連続四球を与えると、清宮に追い込みながら適時打を許し