元「シブがき隊」でタレントの布川敏和が２０日まで更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「街録ｃｈ〜あなたの人生、教えて下さい〜」に出演した。２０歳の時に５股交際をしていたという布川は「いま５股なんて怒られちゃうんだろうけど。真剣にです、遊びじゃないんです。だから事件にならないんだと思う」と持論を述べた。「５人全員愛している？」と尋ねられると「愛している。遊びではないんです。ちゃんと愛して付き合って