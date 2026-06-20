日本代表ＤＦ長友佑都（３９＝ＦＣ東京）が、チームの引き締まりに過去一のお墨付きを与えた。森保ジャパンは１９日（日本時間２０日）、チュニジアとの北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝同２１日）に向けて当地で公式練習。トレーニング後、取材に応じた長友はチームの状況について「かなり引き締まっている。緊張感ある練習ができているし、みんなピリッとした雰囲気あるので、僕が経験した（過去