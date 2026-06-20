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【Chronicle of Destiny / クロニクル・オブ・デスティニー】 6月29日 実装予定 Cygamesは、Android/iOS/PC用対戦型オンラインデジタルカードゲーム「Shadowverse: Worlds Beyond（以下：シャドウバースWB）」の第8弾カードパック「Chronicle of Destiny（クロニクル・オブ・デスティニー）」に収録する新カード「アルビオンバハムート」および「