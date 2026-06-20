女子プロレス「マリーゴールド」２０日の後楽園ホール大会で、ツインスター王者の後藤智香（３１）、天麗皇希組が桜井麻衣（３５）、翔月なつみ（３７）組の挑戦を退け、初防衛に成功した。試合前の舌戦から厳しい言葉をかけられてきた挑戦者組に苦戦を強いられた。後藤は桜井からビッグブーツ、ＳＴＦと猛攻にさらされる。さらに場外に連れ出されると今度は翔月のダイビング・ダブルニードロップで大ダメージを負った。天麗も