◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）巨人は岸田行倫捕手がでプロで初めて一塁（３番）でスタメン出場した。「４番・三塁」にボビー・ダルベック内野手、「５番・捕手」には大城卓三捕手が入った。ともに３割前後の高打率をマークして好調の大城と岸田。交流戦ではＤＨがある試合では捕手とＤＨでダブル出場もあったが、ＤＨのないセ・リーグに戻り、２人の使い方がポイントの一つに挙がっていた。橋