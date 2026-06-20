◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が７年連続７度目のシーズン２０セーブ（Ｓ）に到達した。ＮＰＢの外国人選手で７年連続は初の快挙。１―０の９回から３番手で登場。リーグ戦再開後の自身初登板で古巣・中日打線を無失点に封じた。先頭・岡林に四球を与えて本拠地は異様な空気に包まれたが、ＭＡＸ１５７キロの剛速球を軸に後続を抑えた。これでＮＰＢ