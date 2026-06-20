◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）巨人が、フォレスト・ウィットリー投手の快投劇でリーグ戦再開後、初勝利をおさめた。８回２死までノーヒットノーランを続けていたが、中日・村松に中前安打を許し、快挙達成はならなかった。打線は３回に、この日昇格即スタメン起用の浅野が今季１号ソロを放ち、大勢ら強力リリーフ陣で逃げ切った。少しだけ体は前に出されたが、バットは伸びた。内角寄りのカット