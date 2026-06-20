女優の橋本環奈(27)が20日、自身のX(旧ツイッター)を更新。“生誕1万日”を祝うファンへの感謝をつづった。 【写真】映画ワールドプレミアでは美デコルテ露わに登場 橋本は1999年2月3日生まれ。この日を「1日目」とすると、20日に「1万日目」を迎えたことから、ファンの間で「#橋本環奈誕生10000日」と、記念日を祝うポストが数百件登場。誕生日ではないものの、「生まれてきてくれてありがとう」「こんなにも推