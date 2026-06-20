トルコ代表はオーストラリア代表とパラグアイ代表に敗れて敗退となったトルコ代表は現地時間6月19日、北中米ワールドカップ（W杯）の第2戦でパラグアイ代表に0-1で敗れ、グループリーグ敗退が早々に決まった。2試合合計で62本のシュートが空砲に終わる無情な結果となった。トルコは初戦でオーストラリア代表と対戦。圧倒的にボールを支配しながらゴールネットを揺らす瞬間は訪れず、0-2で敗れた。続くパラグアイ戦では開始2