◇セ・リーグ巨人1―0中日（2026年6月20日東京D）巨人のライデル・マルティネス投手（29）が20日の中日戦（東京D）でリーグ単独トップの今季20セーブ目。中日時代の2020年から7年連続20セーブを達成した。7年連続20セーブは小林雅英（ロッテ）と並ぶ2位タイ。NPB最長は岩瀬仁紀（中日）の11年連続となっている。【連続シーズン20セーブ以上】（1）11年連続岩瀬仁紀（中日＝2004〜2014年）（2）7年連続小林雅英（ロ