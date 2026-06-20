◇プロ野球セ・リーグ 巨人 1-0 中日(20日、東京ドーム)中日は巨人投手陣の前にわずかヒット1本に抑えられ、完封負けを喫しました。先発マウンドにあがったのは大野雄大投手。初回から三者凡退の立ち上がりとします。援護したい打線でしたが、対する巨人の先発・ウィットリー投手の前にヒットとはならず。初回から四球での出塁とするも、なかなか快音が響きません。そんな中、大野投手が痛恨の一発を被弾。3回の先頭で、この日昇格